Прокуратура Глусского района в выездном судебном заседании поддержала государственное обвинение по ранее возбужденному прокурором уголовному делу в отношении бывшей заведующей молочно-товарной фермы аграрного предприятия.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре Беларуси, ей инкриминировано внесение заведомо ложных сведений и записей в официальные документы, составление и выдача заведомо ложных документов.

В ходе судебного следствия установлено, что обвиняемая в целях сокрытия падежа скота, в том числе его экстренного убоя, вносила заведомо ложные сведения и записи о поголовье животных в ежемесячные отчеты о движении скота и птицы на ферме.

Всего с декабря 2021 года по март 2022 года заведующая скрыла падеж не менее 210 голов КРС. При этом часть скота, в том числе павшего, в количестве не менее 168 голов реализована лицам, занимающимся его скупкой.

Факты реализации КРС скрывались путем составления фиктивных ТТН, согласно которым скот якобы приобретали работники предприятия.

Мотив – скрыть недостатки и упущения в работе, избежать привлечения к материальной ответственности.

В ходе судебного заседания обвиняемая признала свою вину в полном объеме.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Глусского района постановил обвинительный приговор. На основании ч.1 ст.427 Уголовного кодекса Республики Беларусь обвиняемой назначено наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на 2 года.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.