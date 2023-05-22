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ЭКОНОМИКА РБ
В АПК БЕЛАРУСИ ПРОДОЛЖАЮТ СКРЫВАТЬ ПАДЕЖ СКОТА
15:00 22.05.2023
Прокуратура Глусского района в выездном судебном заседании поддержала государственное обвинение по ранее возбужденному прокурором уголовному делу в отношении бывшей заведующей молочно-товарной фермы аграрного предприятия.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре Беларуси, ей инкриминировано внесение заведомо ложных сведений и записей в официальные документы, составление и выдача заведомо ложных документов.
В ходе судебного следствия установлено, что обвиняемая в целях сокрытия падежа скота, в том числе его экстренного убоя, вносила заведомо ложные сведения и записи о поголовье животных в ежемесячные отчеты о движении скота и птицы на ферме.
Всего с декабря 2021 года по март 2022 года заведующая скрыла падеж не менее 210 голов КРС. При этом часть скота, в том числе павшего, в количестве не менее 168 голов реализована лицам, занимающимся его скупкой.
Факты реализации КРС скрывались путем составления фиктивных ТТН, согласно которым скот якобы приобретали работники предприятия.
Мотив – скрыть недостатки и упущения в работе, избежать привлечения к материальной ответственности.
В ходе судебного заседания обвиняемая признала свою вину в полном объеме.
С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Глусского района постановил обвинительный приговор. На основании ч.1 ст.427 Уголовного кодекса Республики Беларусь обвиняемой назначено наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на 2 года.
Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
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