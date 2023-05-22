Малый и средний бизнес сформировал 29% бюджета Витебской области за январь-апрель 2023 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, поступления в бюджет от данной категории плательщиков составили 273,4 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 50,6 млн рублей больше соответствующего периода прошлого года.

В том числе по предприятиям малого и среднего бизнеса платежи в бюджет составили 235,1 млн рублей, по индивидуальным предпринимателям - 38,3 млн рублей.

В Витебской области зарегистрировано 29 862 субъекта малого и среднего предпринимательства, из которых 7547 организаций и 22315 индивидуальных предпринимателей.