ЭКОНОМИКА РБ

ВРП МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 1,9%

13:51 22.05.2023 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минской области за январь-апрель 2023 г. в текущих ценах составил 11 708,3 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП увеличился на 1,9% к уровню января-апреля 2022 г.