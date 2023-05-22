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ЭКОНОМИКА РБ


B1 BELARUS 25 МАЯ ПРОВОДИТ КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ВОПРОСАМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ПРАВА ДЛЯ КОМПАНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ


13:11 22.05.2023

Компания B1 Belarus 25 мая 2023 года проводит круглый стол по вопросам налогообложения и права для компаний фармацевтической отрасли (офис B1 Belarus в Минске, ул. К. Цеткин, 51а, 12 этаж. Начало в 15:00).

Как сообщает компания, на мероприятии будет представлен обзор последних корректировок белорусского законодательства в области ценообразования, продвижения фармацевтической продукции, лицензирования, тренды в области привлечения к ответственности, мониторинга соблюдения законодательства, планируемые корректировки в ведении бизнеса в данной сфере.

Кроме того, речь пойдет об изменениях в торгово-логистических цепочках и операционных моделях в связи с санкционными ограничениями и связанные с ними последствия в области ТЦО и ключевых вопросах при обосновании цен в сделках с взаимозависимыми лицами в 2023 году.

Участники также ознакомятся с последними тенденциями при проведении налоговых проверок в отношении сделок со взаимозависимыми лицами.

Эксперты расскажут о налоговых рисках при продвижении фармацевтической продукции в Беларуси. В частности, о выплатах аптекам и дистрибьютерам (премии/бонусы, скидки или вознаграждение за оказанные услуги) и их налоговых последствиях, рекламном сборе и фармацевтическом маркетинге, НДС при оказании маркетинговых услуг нерезиденту.

Спикерами круглого стола выступят:

Василий Анищенко, партнер (услуги в области трансфертного ценообразования);

Светлана Грицук, ассоциированный партнер (услуги в области налогообложения и права);

Екатерина Сырникова, старший менеджер (услуги в области трансфертного ценообразования);

Дмитрий Зикрацкий, руководитель юридической практики;

Андрей Кулагин, менеджер (услуги международного налогообложения и права).

Предварительная регистрация обязательна. Для регистрации на мероприятие необходимо отправить заявку с указанием названия компании, ФИО, должности и контактных данных участника на электронную почту: .

С более подробной информацией о планируемом мероприятии можно ознакомиться здесь.
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