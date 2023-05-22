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ЭКОНОМИКА РБ


СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ ПОДРОСЛО НА 1,9%


12:45 22.05.2023

В январе-апреле 2023 г. в хозяйствах всех категорий Минской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 1762,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах 101,9% к уровню января-апреля 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 1740 млн рублей, или в сопоставимых ценах 102% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 174,8 тыс. тонн, что на 3% больше, чем в январе-апреле 2022 г., молока – 702,1 тыс. тонн (на 4,5% больше).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 171,3 тыс. тонн и по сравнению с январем-апрелем 2022 г. увеличилось на 3,3%, молока произведено 696,3 тыс. тонн (на 4,6% больше).

На 1 мая 2023 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 944,1 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 323,5 тыс. голов. Численность свиней составила 587,3 тыс. голов.
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