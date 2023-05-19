ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.05.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


КНИГУ О МЕТОДАХ ОЦЕНКИ ЭКОСИСТЕМ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ НАН ПРЕДСТАВЯТ 22 МАЯ


11:57 22.05.2023

22 мая 2023 года в Центральной научной библиотеке имени Якуба Коласа НАН Беларуси (ул. Сурганова, 15, первый этаж. Начало в 17.00) сотрудниками Института экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича НАН Беларуси совместно с ЦНБ имени Якуба Коласа НАН Беларуси будет проведена презентация монографии «Наземные и дистанционные методы оценки состояния экосистем особо охраняемых природных территорий», которая вышла в издательстве «Беларуская навука».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, презентация книги приурочена к «Неделе родной природы» и 30-летию Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь.

Монография подготовлена коллективом авторов, представляющих различные организации (Институт экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси; Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам; УП «Геоинформационные системы»).

В книге «Наземные и дистанционные методы оценки состояния экосистем особо охраняемых природных территорий» приводится концепция, представлены наземные и дистанционные методы оценки состояния экосистем и угроз биологическому разнообразию при проведении комплексного мониторинга естественных экологических систем на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) в составе Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь. При ведении данного вида мониторинга обеспечивается контроль по немногочисленным простым и недорогим в определении параметрам, используемым для оценки региональных тенденций и трендов в развитии экосистем ООПТ, а также особенностей пространственного проявления этих процессов. Практической целью работ является регулярный сбор данных о состоянии естественных (лесных, луговых, болотных и водных) экосистем, о степени и интенсивности их повреждения природными и антропогенными факторами, а также о динамике выявленных угроз функционированию экосистем и биоразнообразию ООПТ на основе данных дистанционного зондирования Земли.

Книга предназначена для работников органов государственного управления, специалистов в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов, научных работников и преподавателей ВУЗов, работающих в области биологии и экологии, читателей, интересующихся проблемами экологии.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.05.2023
валюта курс
EUR 3.1600
USD 2.9259
RUB 3.6667
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.05.2023
валюта курс +/-
USD 2.9259 -0.0074
RUB 3.6667 +0.0038
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.05.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1380 3.1540
USD 2.9050 2.9170
RUB 2.7000 3.6900
подробнее

Конвертация в банках
на 22.05.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0790 1.0850
EUR/RUB 85.1000 115.0000
USD/RUB 78.6000 106.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте