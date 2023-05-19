22 мая 2023 года в Центральной научной библиотеке имени Якуба Коласа НАН Беларуси (ул. Сурганова, 15, первый этаж. Начало в 17.00) сотрудниками Института экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича НАН Беларуси совместно с ЦНБ имени Якуба Коласа НАН Беларуси будет проведена презентация монографии «Наземные и дистанционные методы оценки состояния экосистем особо охраняемых природных территорий», которая вышла в издательстве «Беларуская навука».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, презентация книги приурочена к «Неделе родной природы» и 30-летию Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь.

Монография подготовлена коллективом авторов, представляющих различные организации (Институт экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси; Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам; УП «Геоинформационные системы»).

В книге «Наземные и дистанционные методы оценки состояния экосистем особо охраняемых природных территорий» приводится концепция, представлены наземные и дистанционные методы оценки состояния экосистем и угроз биологическому разнообразию при проведении комплексного мониторинга естественных экологических систем на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) в составе Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь. При ведении данного вида мониторинга обеспечивается контроль по немногочисленным простым и недорогим в определении параметрам, используемым для оценки региональных тенденций и трендов в развитии экосистем ООПТ, а также особенностей пространственного проявления этих процессов. Практической целью работ является регулярный сбор данных о состоянии естественных (лесных, луговых, болотных и водных) экосистем, о степени и интенсивности их повреждения природными и антропогенными факторами, а также о динамике выявленных угроз функционированию экосистем и биоразнообразию ООПТ на основе данных дистанционного зондирования Земли.

Книга предназначена для работников органов государственного управления, специалистов в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов, научных работников и преподавателей ВУЗов, работающих в области биологии и экологии, читателей, интересующихся проблемами экологии.