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ЭКОНОМИКА РБ
МАЗ ПРЕДСТАВИЛ АВТОМОБИЛЬ-ОФИС НА ВЫСТАВКЕ В ТАТАРСТАНЕ
11:52 22.05.2023
ОАО «Минский автомобильный завод» представило свою технику на ХIV Международном экономическом форуме «Россия - Исламский мир: KazanForum 2023», который проходил 18-19 мая 2023 года в Татарстане.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на площадке Международного выставочного центра «Казань Экспо» демонстрировался автомобиль-офис МАЗ-673110 и автопоезд в составе седельного тягача МАЗ-544028 + полуприцепа МАЗ-934700.
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