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ЭКОНОМИКА РБ


РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ СОСТАВИЛА 11,7%


11:24 22.05.2023

За январь-март 2023 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Минской области (без учета банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 14,7%, рентабельность продаж – 11,7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 апреля 2023 г. составила 13,7 млрд рублей, в том числе просроченная – 2,2 млрд рублей, или 16,3% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 апреля 2023 г. составила 12,6 млрд рублей, в том числе просроченная – 2 млрд рублей, или 16% от общего объема кредиторской задолженности.
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