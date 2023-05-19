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ЭКОНОМИКА РБ


ГОСПОГРАНКОМИТЕТ БЕЛАРУСИ ПРОДОЛЖАЕТ ФИКСИРОВАТЬ ОЧЕРЕДИ ТРАНСПОРТА НА ВЪЕЗД В ЕС


11:08 22.05.2023

Польская сторона продолжает создавать очереди транспорта, говорится в сообщении Госпогранкомитета Беларуси.

«С пятницы в польском пункте пропуска Тересполь (Брест) оформляли около 30% от нормы, т.е. в среднем 20 авто в час из 70 положенных. Также замедленный пропуск фиксировался в литовских пунктах пропуска Лаворишкес (Котловка), Мядининкай (Каменный Лог), Шальчининкай (Бенякони) и Райгардас (Привалка)», - сообщает ведомство.

По состоянию на 10.00 очередь грузовиков фиксируется перед польским пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи), 🇱🇹литовскими — Лаворишкес (Котловка) и Твярячюс (Видзы). Их контрольные службы за выходные дни оформили 43% большегрузов от нормы.

По сообщению Палаты налоговой администрации Люблина, в воскресенье выезда из Польши в Беларусь ожидало около 700 фур. Время пересечения составляло более 22 часов.
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