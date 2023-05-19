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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ В БЕЛАРУСИ ПОСТРОЕНО 10,5 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР
10:51 22.05.2023
В январе-апреле 2023 г. организациями всех форм собственности республики построено 10,5 тыс. новых квартир. Как сообщает Национальный статкомитет, введено в эксплуатацию 1 069,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 457,1 тыс. квадратных метров общей площади, или 42,7% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 342,2 тыс. квадратных метров.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 429,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 40,1% от общего ввода по республике.
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