В январе-апреле 2023 г. организациями всех форм собственности республики построено 10,5 тыс. новых квартир. Как сообщает Национальный статкомитет, введено в эксплуатацию 1 069,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 457,1 тыс. квадратных метров общей площади, или 42,7% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 342,2 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 429,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 40,1% от общего ввода по республике.