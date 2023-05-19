Впервые проект «Кадровая лестница» пройдет в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, это уникальная двухнедельная программа, не имеющая аналогов в университетах Беларуси. Открытие состоится 22 мая.

Ожидается, что результаты проекта окажут положительное влияние на кадровое обеспечение государственных предприятий и организаций. Первыми слушателями школы станут 25 активистов из числа студентов, молодых преподавателей и сотрудников вуза.

Первый занятий день посвятят основам белорусской государственности. Всего курс включает около 30 занятий. Участников интенсива ждут лекции, тематические дискуссии, практические семинары и выездные мероприятия на государственные предприятия и общественные организации. Спикерами выступят ведущие эксперты в области политологии, права, истории, психологии, журналистики и др. Это преподаватели пяти факультетов: юридического, филологического, исторического, журналистики, философии и социальных наук.

Практические занятия позволят развить навыки эффективного взаимодействия с органами государственной власти, ораторское мастерство, освоить анализ политических текстов, методики противодействия манипулятивному воздействию в информационном пространстве и др.

Также в рамках курса слушателям предстоит разработать командный проект по проведению диалоговой площадки или общественно значимого мероприятия. Лучшие предложения будут реализованы на площадках страны.