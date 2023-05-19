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ЭКОНОМИКА РБ


НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ БЕЛАРУСИ ПРЕДСТАВЛЕНА НА ВЫСТАВКЕ В СЕРБИИ


09:53 22.05.2023

Национальная экспозиция Беларуси представлена на Международной сельскохозяйственной выставке International Agricultural Trade Fair Novi Sad в городе Нови-Сад (Сербия), которая открылась 20 мая 2023 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Белорусской торгово-промышленной палате, Беларусь на выставке представляют научные организации, производители нефтехимической и промышленной продукции. В числе участников - Государственный комитет по науке и технологиям (ГУ "Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения"), организации Национальной академии наук Беларуси, учреждения Министерства образования, а также нефтехимические предприятия "Гродно Азот", Завод горного воска, "Белшина", "Лакокраска", "Могилевхимволокно".

На открытой площадке представлены образцы сельскохозяйственной техники от флагманов белорусской промышленности - Минского тракторного завода, предприятий "Бобруйскагромаш", "Лидагропроммаш".

Работа национальной экспозиции Беларуси продлится до 26 мая.

Экспозиция организована Белорусской торгово-промышленной палатой. Выставочный оператор - унитарное предприятие "Белинтерэкспо" БелТПП.

Международная сельскохозяйственная выставка в Нови Саде (International Agricultural Trade Fair Novi Sad) проводится ежегодно с 1957 года, собирает приблизительно 150 тысяч посетителей и свыше 1500 экспонентов. Она входит в пятерку ведущих выставок в Европе и в десятку ведущих выставок в мире. Целью мероприятия является освещение индустрии сельского хозяйства, ознакомление посетителей с высококачественной продукцией и современными тенденциями в развитии агробизнеса.
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