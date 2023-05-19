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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ЛЕКАРСТВА МОЖНО БУДЕТ КУПИТЬ В АПТЕКЕ ОНЛАЙН
09:41 22.05.2023
В Беларуси лекарства можно будет купить в аптеке онлайн. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, которое комментирует ведомственное постановление от 3 мая 2023 г. № 69 «О розничной реализации лекарственных препаратов дистанционным способом».
«Принятие постановления направлено на совершенствование системы реализации лекарственных средств, которая предусматривает розничную реализацию лекарственных препаратов не только в аптеках, но и дистанционным способом. Такое нововведение будет способствовать улучшению доступности лекарственного обеспечения населения и расширению возможностей для ведения бизнеса в данной сфере», - отмечается в комментарии.
Согласно информации, вести указанную деятельность смогут юридические лица, имеющие лицензию на осуществление фармацевтической деятельности в части работ и (или) услуг по розничной реализации лекарственных препаратов дистанционным способом.
Постановлением предусмотрена реализация безрецептурных лекарственных препаратов, за исключением спиртосодержащих лекарственных препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25%.
Реализация лекарственных препаратов будет осуществляться через интернет-аптеку, зарегистрированную в интернете. Здесь можно будет получить фармацевтическое консультирование, прием заказов на лекарственные препараты, их формирование, хранение и доставку потребителю. Доставку заказа юридическое лицо сможет осуществлять как собственными силами через службу доставки, так и с привлечением организации, предоставляющей курьерские услуги.
Интернет-аптека, через которую юридические лица будут осуществлять реализацию лекарственных препаратов, должна быть зарегистрирована на собственном сайте этого юридического лица. При этом участие сайтов-агрегаторов в осуществлении данной деятельности не предусматривается.
В целях исключения присутствия в данной сфере недобросовестных юридических лиц, наличия фишинговых (поддельных) сайтов и недопустимости распространения фальсифицированных или контрафактных лекарственных средств государственным учреждением «Государственный фармацевтический надзор в сфере обращения лекарственных средств «Госфармнадзор» формируется перечень юридических лиц, осуществляющих розничную реализацию лекарственных препаратов дистанционным способом. В данный перечень включается информация о наименовании юридического лица, адресе интернет-аптеки в сети Интернет, а также наименовании организации, предоставляющей курьерские услуги. Перечень размещается на официальном сайте ГУ «Госфармнадзор».
Таким образом, граждане смогут ознакомиться с указанной информацией и проверить на подлинность юридическое лицо, у которого они осуществляют заказ лекарственного препарата.
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