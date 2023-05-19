За январь-март 2023 г. в реальный сектор экономики Минской области (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $651 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Кипра (35,3% от всех поступивших инвестиций), Российской Федерации (32,1%) и Болгарии (5,4%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило $640,6 млн, или 98,4% от всех поступивших иностранных инвестиций.

За январь-март 2023 г. организациями области направлено за рубеж инвестиций на у $300,2 млн.

Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (92,7% от всех направленных инвестиций) и Казахстана (3,2%).

На долю прямых инвестиций приходилось 98,8% всех направленных инвестиций за рубеж.