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ЭКОНОМИКА РБ
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ $651 МЛН
09:15 22.05.2023
За январь-март 2023 г. в реальный сектор экономики Минской области (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $651 млн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Кипра (35,3% от всех поступивших инвестиций), Российской Федерации (32,1%) и Болгарии (5,4%).
Поступление прямых иностранных инвестиций составило $640,6 млн, или 98,4% от всех поступивших иностранных инвестиций.
За январь-март 2023 г. организациями области направлено за рубеж инвестиций на у $300,2 млн.
Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (92,7% от всех направленных инвестиций) и Казахстана (3,2%).
На долю прямых инвестиций приходилось 98,8% всех направленных инвестиций за рубеж.
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