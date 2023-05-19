Постановлением Министерства здравоохранения № 76 от 11 мая 2023 г. установлены предельные максимальные отпускные цены на лекарственные средства, производимые организациями Беларуси.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, фолиевая кислота (упаковка 50 таблеток по 1 мг) будет стоить 62 копейки (ранее 58 копеек); аминофиллин (эуфиллин, 30 таблеток по 150 мг) – 77 копеек (ранее 64 копейки), морфин гидрохлорид (упаковка 10 ампул) - 6,22 рубля (ранее 5,18 рубля); морфин-спинал (5 ампул) - 4,11 рубля (ранее 3,43 рубля); фентанил (10 ампул) - 6,66 рубля (ранее 5,55 рубля); фенобарбитал (20 таблеток, 10 мг) - 91 копейка (ранее 80 копеек); метоклопрамид (10 ампул) - 2,08 рубля (ранее 2,01 рубля) и галоперидол (25 ампул) - 4,14 рубля (ранее 4,06 рубля).

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.