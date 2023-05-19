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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРВЫЙ ЭНЕРГОБЛОК БЕЛАЭС ВЫРАБОТАЛ УЖЕ БОЛЕЕ 14,6 МЛРД КВТЧ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
18:01 19.05.2023
Первый энергоблок БелАЭС с момента включения в энергосистему выработал более 14,6 млрд. кВтч электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
Как рассказал министр энергетики Виктор Каранкевич, это позволило заместить 3,8 млрд куб. м природного газа.
С вводом второго энергоблока в промышленную эксплуатацию суммарный объем выработки электроэнергии БелАЭС составит порядка 18,5 млрд. кВтч.
Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт построена по российскому проекту «АЭС-2006», который относится к эволюционным проектам АЭС с водо-водяными реакторами (ВВЭР) третьего поколения. Утверждается, что они имеют улучшенные технико-экономические показатели. Главная их особенность – «уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности».
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