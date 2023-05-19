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ЭКОНОМИКА РБ
ГОСКОМВОЕНПРОМ БЕЛАРУСИ ПОДПИСАЛ НА MILEX-2023 КОНТРАКТОВ НА РЕКОРДНУЮ СУММУ
17:55 19.05.2023
Госкомвоенпром подписал на оружейном салоне MILEX-2023 контрактов на рекордную сумму – $265 млн долларов. Об этом заявил глава Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус.
Он отметил, что форум набирает популярность: в нем участвуют 28 официальный делегаций из 19 стран, а в целом в выставке принимает участие более 30 государств.
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