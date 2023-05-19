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ЭКОНОМИКА РБ


НА ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ В БЕЛАРУСИ ИЗ БЮДЖЕТА В 2023 ГОДУ ВЫДЕЛЯТ БОЛЕЕ 64 МЛН РУБЛЕЙ


17:42 19.05.2023

В текущем году на проведение детской летней оздоровительной кампании из бюджета будет выделено более 64 млн рублей. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко.

«В текущем году из бюджета будет выделено 64 млн 100 тыс. рублей. Это на 11,6% больше, чем в прошлом году. Пять 5900 откроется лагерей, что на 200 больше, чем в прошлом году, т.е. материальная база приросла», - сказал чиновник.

По его словам, стоимость путевки на 18 дней колеблется от 170 до 787 рублей. При этом от 40% до 70% стоимости путевок будет оплачивать государство, профсоюзы и другие организации.

Первые смены в детских оздоровительных лагерях начнутся уже с 27 мая.
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