В текущем году на проведение детской летней оздоровительной кампании из бюджета будет выделено более 64 млн рублей. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко.

«В текущем году из бюджета будет выделено 64 млн 100 тыс. рублей. Это на 11,6% больше, чем в прошлом году. Пять 5900 откроется лагерей, что на 200 больше, чем в прошлом году, т.е. материальная база приросла», - сказал чиновник.

По его словам, стоимость путевки на 18 дней колеблется от 170 до 787 рублей. При этом от 40% до 70% стоимости путевок будет оплачивать государство, профсоюзы и другие организации.

Первые смены в детских оздоровительных лагерях начнутся уже с 27 мая.