Международная минералогическая выставка-ярмарка работает в БГУ (ул. Ленинградская, 16, холл первого этажа).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в экспозицию вошло множество коллекций минералов. Посетители выставки увидят солнечный янтарь, кварц, бирюзу, перламутр, турмалин, агат, малахит, аметисты, окаменелости и изделия из них. Также на ярмарке представлены украшения, расписанные в технике финифть и др.

Свои авторские работы представили более десяти белорусских мастеров, ремесленников и коллекционеров.

Отметим, гости экспозиции смогут не только наблюдать за красотой камней, но и приобрести понравившиеся изделия.

Работать выставка будет до 20 мая включительно с 11.00 до 21.00. Вход свободный.

Мероприятие организовано в рамках Ночи музеев. Это трехдневная акция, которая включает обзорные экскурсии по музейным коллекциям, тренинги по диагностике минералов в учебной лаборатории, мастер-классы и лекции.

Организатором выставки выступает факультет географии и геоинформатики БГУ.