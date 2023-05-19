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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЕРАЛОГИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА РАБОТАЕТ В БГУ
16:22 19.05.2023
Международная минералогическая выставка-ярмарка работает в БГУ (ул. Ленинградская, 16, холл первого этажа).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в экспозицию вошло множество коллекций минералов. Посетители выставки увидят солнечный янтарь, кварц, бирюзу, перламутр, турмалин, агат, малахит, аметисты, окаменелости и изделия из них. Также на ярмарке представлены украшения, расписанные в технике финифть и др.
Свои авторские работы представили более десяти белорусских мастеров, ремесленников и коллекционеров.
Отметим, гости экспозиции смогут не только наблюдать за красотой камней, но и приобрести понравившиеся изделия.
Работать выставка будет до 20 мая включительно с 11.00 до 21.00. Вход свободный.
Мероприятие организовано в рамках Ночи музеев. Это трехдневная акция, которая включает обзорные экскурсии по музейным коллекциям, тренинги по диагностике минералов в учебной лаборатории, мастер-классы и лекции.
Организатором выставки выступает факультет географии и геоинформатики БГУ.
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