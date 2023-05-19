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ЭКОНОМИКА РБ
ДЕВЯТИКЛАССНИК ИЗ СВЕТЛОГОРСКА РАЗРАБОТАЛ РОБОТИЗИРОВАННЫЙ МОСТОУКЛАДЧИК НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ
15:23 19.05.2023
Девятиклассник школы №10 Светлогорска Ярослав Глушец разработал роботизированный мостоукладчик на гусеничном ходу, предназначенный для помощи населению в чрезвычайных ситуациях.
Во время областного турнира ROBOQUEST школьник презентовал примерный макет из конструктора, реальную модель он видит из легких, но крепких сплавов металлов с камерой на 360 градусов, чтобы оператор видел обстановку вокруг приспособления.
"Укладчик состоит из трех частей: ходовая часть, надстройка и мост. Его преимущество заключается в том, что им можно управлять дистанционно. Для этого используется две программы, которые установлены в телефон", – рассказал Ярослав Глушец.
Мостоукладчик можно использовать в экстренных ситуациях: формирование реки, установка временного моста вместо аварийного, паводок.
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