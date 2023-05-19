Прямые иностранные инвестиции резидентов парка «Великий камень» на чистой основе в январе-марте 2023 года увеличились в два раза.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, объем производства действующих в парке предприятий вырос в 1,3 раза, выручка от реализации товаров – в 1,8 раза, экспорт товаров – в 1,2 раза, налоговые платежи – в 3,5 раза.

Средняя зарплата работников этих предприятий превысила 3 тысячи рублей – это в 1,7 раза выше показателя по стране.

За I квартал 2023 года в индустриальном парке «Великий камень» зарегистрировано 11 новых компаний с инвестиционными проектами в сферах логистики, электронной коммерции, медицины, биотехнологий, приборостроения и НИОКР.

Таким образом, общее количество резидентов достигло 108 предприятий с проектами на общую сумму $1,3 млрд.