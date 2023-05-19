Готовность второго энергоблока БелАЭС составляет 99%. Об этом сообщает пресс-службе Минэнерго.

Как рассказал министр энергетики Виктор Каранкевич, вывод энергоблока на мощность в 100%, его комплексные испытания, а также подготовка блока к приемке в промышленную эксплуатацию запланированы в 2023 году.

«В ближайшем будущем Белорусская атомная станция начнет работу на полную мощность с двумя современными водо-водяными реакторами поколения три плюс, отвечающими самым высоким требованиям безопасности. Это позволит значительно укрепить энергетическую безопасность нашей страны. Республика Беларусь получит источник доступной и экологически чистой электроэнергии на десятилетия вперед», - отметил министр.

БелАЭС обеспечит около 40% внутренних потребностей страны в электроэнергии и позволит замещать порядка 4,5 млрд м куб. природного газа в год.

«Атомная станция – это не только гарант энергетической безопасности Беларуси, но и вклад в общее дело по смягчению последствий изменения климата. За счет станции выбросы углекислого газа в республике будут ежегодно сокращаться примерно на 7 млн т», - утверждают в Минэнерго.