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ЭКОНОМИКА РБ
КГК МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВИЛО ФАКТЫ ПРИПИСОК ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО МЕЛИОРАЦИИ
13:12 19.05.2023
Комитетом госконтроля Могилевской области совместно с финансовой милицией региона выявлены факты завышения объемов выполненных работ по культуртехнической мелиорации со стороны быховского ОАО «ПМК-85 Водстрой».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Беларуси, работы проводились в ноябре-декабре 2022 года и были оплачены в рамках Госпрограммы «Аграрный бизнес» на 2021-2025 годы за счет бюджетных средств.
При этом проверяющими установлено, что часть работ на сумму 276,3 тыс. рублей не были выполнены, однако в акты сдачи-приемки по указанию директора были внесены заведомо ложные сведения об их выполнении, что повлекло необоснованное получение средств областного бюджета.
Быховским райотделом Следственного комитета в отношении руководителя ПМК возбуждено уголовное дело по фактам служебного подлога. В установленном порядке рассматривается вопрос о возврате в бюджет незаконно полученных средств.
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