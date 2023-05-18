Наблюдательный совет Парка высоких технологий (ПВТ) принял решение о регистрации 31 компании в качестве резидентов парка.

Как сообщает ПВТ, в числе новичков представители различных сфер, среди которых финтех, медицина, электронная коммерция, логистика, игровая индустрия, сельское хозяйство, майнинг и др.

К ПВТ присоединились и резиденты с иностранным капиталом. Среди них - центр разработки группы компаний CAE «СиЭйИ Текнолоджи». Capital Asset Exchange and Trading, LLC. – глобальный трейдер, работающий на рынке полупроводников. Офис в Минске планирует работать над долгосрочными проектами по развитию цифровой торговой платформы CAE.

Компания «Лид Провайдер» намерена разработать и доработать маркетплейс образовательных услуг «Educational Hub». Ресурс будет размещать информацию об образовательных услугах, указывать их стоимость, скидки, продолжительность обучения, форму обучения, локацию, даты начала обучения групп и т.д.

«Иммерсив» планирует осуществлять разработку и продвижение собственной мобильной игры «Interio» – симулятор создания интерьеров помещений, суть которого заключается в подборе материалов определенного вида для обустройства помещения виртуального заказчика.

«Умные ДНК Технологии» сконцентрируется на разработке линейки приборов, много- и одноразовых панелей для проведения ДНК секвенирования нового поколения (Next Generation Sequencing). Они будут отличаться от существующих на рынке предложений своей уникальной технологией определения ДНК.

«АйПиПлам» планирует проектирование, разработку собственного программного комплекса «LiveStream» для организации и проведения азартных игр в режиме прямой трансляции и его реализацию белорусским и зарубежных игорным заведениям, а также разработку иного программного обеспечения для заказчиков в сфере игорного бизнеса, включая программные платформы для операторов виртуальных игорных заведений.

«ФоксТри» специализируется на разработке собственных сервисов для обмена данными и коммуникации в сети Интернет, в том числе защищенных. Из числа интересных решений можно выделить мобильное приложение «СounterStroke» для анализа физиологических параметров человека (например, определение вероятности инсульта).

«ДиваСофт» займется разработкой собственных программно-аппаратных комплексов для сферы сельского хозяйства, один из которых предназначен для управления и контроля процессами животноводческих предприятий «КОРМ+», а другой – для управления основными производственными процессами сельскохозяйственных предприятий «Умная ферма».

В планах «ИнДев Солюшенс» – создание собственного программного обеспечения – единой государственной платформы разработки сайтов государственных органов.

«ЭкстБел» продолжит разработку веб- и мобильных приложений в сфере банковских и финансовых услуг, здравоохранения, электронной коммерции и логистики. В рамках продуктового направления планирует осуществлять дальнейшую разработку и реализацию мобильной версии сервиса дисконтной программы для бизнеса.

Сегодня Парк высоких технологий объединяет более 1000 компаний.

Наблюдательный совет ПВТ также регламентировал деятельность криптоброкеров, утвердив соответствующие правила и требования к деятельности, связанной с оказанием услуг по осуществлению сделок (операций) с цифровыми знаками (токенами) в интересах других лиц.

Криптоброкеры смогут от своего имени по поручению и за счет клиентов совершать операции по приобретению, отчуждению и обмену токенов. Такие операции можно проводить только через операторов криптоплатформ — резидентов ПВТ.