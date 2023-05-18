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ЭКОНОМИКА РБ
МОЩНОСТЬ РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКИ ВТОРОГО ЭНЕРГОБЛОКА БЕЛАЭС ПОВЫСИЛИ ДО 50%
11:44 19.05.2023
Мощность реакторной установки второго энергоблока Белорусской АЭС (БелАЭС) 19 мая 2023 года повысили до 50%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства энергетики Беларуси, это значимый шаг в программе ввода энергоблока в эксплуатацию.
Министр энергетики Виктор Каранкевич напомнил, что 13 мая 2023 года второй энергоблок БелАЭС на уровне мощности реактора в 40% был включен в объединенную энергосистему страны. За прошедшее время он выработал более 45 млн кВтч электроэнергии.
В ближайшее время специалисты продолжат поэтапное освоение мощности реактора блока до 100%. Впереди этап его опытно-промышленной эксплуатации с широким спектром испытаний на разных режимах работы. Предусматриваются и отключения блока от сети.
«Такой формат исследований - общемировая практика. Специалистам необходимо убедиться в том, что все системы и оборудование работают надежно, в соответствии с проектными характеристиками», - отметили в пресс-службе.
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