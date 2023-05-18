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ЭКОНОМИКА РБ


ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ $107,3 МЛН


11:37 19.05.2023

За январь-март 2023 г. в реальный сектор экономики Могилевской области (кроме банков, НКФО, бюджетных организаций) иностранные инвесторы вложили $107,3 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Кипра (39% от всех поступивших инвестиций), Российской Федерации (24,4%), Нидерландов (17,1%) и Германии (7,3%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило $106,2 млн, или 99% от всех поступивших иностранных инвестиций.

За январь-март 2023 г. организациями области направлено за рубеж инвестиций на $41,4 млн.

Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (89,7% от всех направленных инвестиций), Казахстана (5,9%) и Кипра (4,4%).

На долю прямых инвестиций приходилось 98,5% всех направленных инвестиций за рубеж.
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