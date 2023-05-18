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ЭКОНОМИКА РБ


МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «МОЙ ГОРОД» ЗАРАБОТАЛО В МЯДЕЛЕ


11:06 19.05.2023

Мядель стал очередным городом в Минской области, который появился в мобильном приложении «Мой город (Беларусь)».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Белтелеком», в настоящее время цифровая платформа успешно работает в 15 городах Беларуси и набирает все большую популярность.

В мобильном приложении «Мой город» аккумулирована самая нужная информация для жителей и гостей Мядельщины: события города, важные новости, акции, скидки, опросы. На ресурсе уже представлены практически все организации района. Для удобства пользователей, они структурированы по видам деятельности: администрация города, активный отдых и туризм, здоровье и спорт, образование.

Благодаря мобильному приложению «Мой город» горожане получают современный способ коммуникаций, позволяющий экономить время и комфортно решать многие ежедневные задачи. Оно предоставляет возможность быстро и удобно получать информацию о местонахождении банков, аптек, ресторанов, магазинов и прочих объектов инфраструктуры. Также приложение содержит информацию о местных достопримечательностях, музеях, парках и других интересных местах.

Главная особенность платформы – это возможность обратной связи со всеми участниками проекта. Горожане смогут записаться на прием в городской исполнительный комитет, госучреждение или школу, узнать режим работы магазинов и кафе, вызвать аварийную бригаду, запланировать визит в салон красоты или на СТО, и многое другое. Кроме того, пользователи всегда будут в курсе городских событий благодаря новостному разделу.

Приложение «Мой город (Беларусь)» доступно для скачивания в App Store и Google Play.

Список городов, подключенных к приложению представлен здесь.
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