К выходным очереди легковых автомобилей на выезд в ЕС увеличились в 2 раза. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«По состоянию на 10.00 наиболее загруженный маршрут в ЕС проходит через польский пункт пропуска Тересполь (Брест). В течение недели сопредельная сторона пропускала в среднем 30% авто», - говорится в сообщении.

Кроме того, задержки в оформлении фиксировались в литовских пунктах пропуска Лаворишкес (Котловка), Мядининкай (Каменный Лог), Шальчининкай (Бенякони) и Райгардас (Привалка).

Скопление большегрузов фиксируется перед литовским пунктом пропуска Шальчиникай (Бенякони) и польским — Кукурыки (Козловичи). С понедельника через данные маршруты в страны ЕС проследовало 50% фур от нормы.