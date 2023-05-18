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ЭКОНОМИКА РБ
ГОСПОГРАНКОМИТЕТ БЕЛАРУСИ ФИКСИРУЕТ УВЕЛИЧЕНИЕ ОЧЕРЕДЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТО НА ВЫЕЗД В ЕС В ДВА РАЗА
10:45 19.05.2023
К выходным очереди легковых автомобилей на выезд в ЕС увеличились в 2 раза. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
«По состоянию на 10.00 наиболее загруженный маршрут в ЕС проходит через польский пункт пропуска Тересполь (Брест). В течение недели сопредельная сторона пропускала в среднем 30% авто», - говорится в сообщении.
Кроме того, задержки в оформлении фиксировались в литовских пунктах пропуска Лаворишкес (Котловка), Мядининкай (Каменный Лог), Шальчининкай (Бенякони) и Райгардас (Привалка).
Скопление большегрузов фиксируется перед литовским пунктом пропуска Шальчиникай (Бенякони) и польским — Кукурыки (Козловичи). С понедельника через данные маршруты в страны ЕС проследовало 50% фур от нормы.
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