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ЭКОНОМИКА РБ
В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 1,6%
10:31 19.05.2023
В Могилевской области индекс цен производителей промышленной продукции в апреле 2023 г. по сравнению с мартом 2023 г. составил 100,1%, с декабрем 2022 г. – 101,6%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,6% и 103,5% соответственно, промежуточные товары – 100,2% и 102,1%, потребительские товары – 99,7% и 99,2% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в апреле 2023 г. по сравнению с мартом 2023 г. составил 99,2%, с декабрем 2022 г. – 100,05%, в том числе в растениеводстве – 105,5% и 108,4%, животноводстве – 97,3% и 97,5% соответственно.
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