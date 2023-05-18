В Могилевской области индекс цен производителей промышленной продукции в апреле 2023 г. по сравнению с мартом 2023 г. составил 100,1%, с декабрем 2022 г. – 101,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,6% и 103,5% соответственно, промежуточные товары – 100,2% и 102,1%, потребительские товары – 99,7% и 99,2% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в апреле 2023 г. по сравнению с мартом 2023 г. составил 99,2%, с декабрем 2022 г. – 100,05%, в том числе в растениеводстве – 105,5% и 108,4%, животноводстве – 97,3% и 97,5% соответственно.