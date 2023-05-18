ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» представило новинку – косилку дисковую КДН-260, которая обеспечит эффективное кошение луга без потери питательных и полезных веществ скошенной травы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, КДН-260 предназначена для скашивания естественных и сеяных трав, в том числе высокоурожайных и полеглых с укладкой скошенной массы в прокос. Она имеет ширину захвата 2,6 метра с регулируемой высотой среза от 4 до 10 см. Применяется во всех зонах, кроме горных, на выровненных лугах (сенокосах), не засоренных камнями.

Еще одним отличием КДН-260 от других агрегатов серии КДН является возможность агрегатирования с тракторами тягового класса 1,4 и выше, оборудованными задним навесным устройством НУ-2.