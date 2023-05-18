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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА И ФИНАНСОВОЙ ЭКОНОМИКИ ОБСУДЯТ В БГУ
09:37 19.05.2023
Международная научно-практическая конференция «Банковский бизнес и финансовая экономика: глобальные тренды и перспективы развития» пройдет 19 мая в БГУ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, мероприятие направлено на выявление и поддержку талантливой молодежи, популяризацию научных знаний, а также на упрочение связей между ведущими вузами Беларуси и России и банковским сектором экономики.
Участниками форума станут более 40 молодых ученых, аспирантов, магистрантов и работников банковского, финансового секторов из Беларуси и России. Это представители БГУ, Белорусского государственного экономического университета, Витебского государственного технологического университета, Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Белгородского государственного национального исследовательского университета, Российской академии предпринимательства и др.
В рамках конференции эксперты обсудят вопросы финансовой грамотности населения, тенденции развития цифрового рубля в Беларуси, роль кибербезопасности в банковском секторе, изменение вектора международного сотрудничества, современное состояние рынка жилой недвижимости, влияние суверенного рейтинга на макроэкономику и функционирование банков, проблемы международных расчетов в условиях санкций, пути совершенствования инвестиционной деятельности банков и др.
По итогам форума будет подготовлен сборник научных материалов, который разместят в Электронной библиотеке БГУ.
Организатором конференции выступает экономический факультет БГУ.
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