В Могилевской области индекс цен на продовольственные товары в апреле 2023 г. по сравнению с мартом 2023 г. составил 100,6%, с декабрем 2022 г. – 103,7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за апрель 2023 года цены на продтовары выросли по сравнению с апрелем 2022 года на 5,7%. В январе-апреле текущего года продтовары подорожали на 9,8% к уровню января-апреля 2022 года.

Цены на непродовольственные товары в апреле 2023 г. по сравнению с мартом снизились на 0,1%, с начала года – подросли на 0,3%. В апреле 2023 года цены на непродовольственные товары увеличились к уровню апреля 2022 года на 0,7%. За январь-апрель 2023 года рост цен составил 7,2% к соответствующему периоду прошлого года.

Цены на услуги в апреле 2023 г. по сравнению с мартом увеличились на 0,6%, с декабрем 2022 г. – на 4,4%. Годовой рост цен за апрель 2023 года составил 7,3%. За январь-апрель 2023 года стоимость услуг стала дороже по сравнению с январем-апрелем 2022 года на 7,8%.