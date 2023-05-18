|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.05.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОДТОВАРЫ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 3,7%
09:23 19.05.2023
В Могилевской области индекс цен на продовольственные товары в апреле 2023 г. по сравнению с мартом 2023 г. составил 100,6%, с декабрем 2022 г. – 103,7%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за апрель 2023 года цены на продтовары выросли по сравнению с апрелем 2022 года на 5,7%. В январе-апреле текущего года продтовары подорожали на 9,8% к уровню января-апреля 2022 года.
Цены на непродовольственные товары в апреле 2023 г. по сравнению с мартом снизились на 0,1%, с начала года – подросли на 0,3%. В апреле 2023 года цены на непродовольственные товары увеличились к уровню апреля 2022 года на 0,7%. За январь-апрель 2023 года рост цен составил 7,2% к соответствующему периоду прошлого года.
Цены на услуги в апреле 2023 г. по сравнению с мартом увеличились на 0,6%, с декабрем 2022 г. – на 4,4%. Годовой рост цен за апрель 2023 года составил 7,3%. За январь-апрель 2023 года стоимость услуг стала дороже по сравнению с январем-апрелем 2022 года на 7,8%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.05.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 18.05.2023
Курсы в банках
на 19.05.2023
Конвертация в банках
на 19.05.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте