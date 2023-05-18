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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНСКЕ 23 МАЯ ОТКРОЕТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ БЕЛАРУСИ-2023»


18:29 18.05.2023

23 мая в Минске состоится открытие 28-го Международного медицинского форума «Здравоохранение Беларуси-2023» (пр-т Победителей, 20/2, Футбольный манеж).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, в выставке примут участие более 150 медицинских компаний из 8 стран - Беларуси, Венгрии, Индии, Ирана, Китая, России, Пакистана, Южной Кореи.

На коллективных стендах Белфармпрома, Белмедтехники и т.д. будут представлены отечественные разработки, медтехники, оборудования, инструментов, лекарственных средств и препаратов медназначения.

Резиденты ПВТ представят программные продукты для сферы здравоохранения, разработанные в Беларуси. А резиденты Индустриального парка «Великий камень» - высокотехнологичную продукцию собственного производства и возможности по развитию медицинской, лабораторной, фармацевтической сфер.

Коммерческие компании, представители, дистрибьютеры и сервисные организации представят широкий спектр продукции и услуг для учреждений здравоохранения и медицинских центров.

Более 20 компаний примут участие в коллективной экспозиции индийских производителей лекарств и медицинской техники.

Иранский консорциум «АТБИН» представит на своем стенде продукцию медицинского назначения иранского производства для учреждений здравоохранения и стоматологических клиник.

На стенде Корейского агентства по содействию торговле и инвестициям (KOTRA) можно будет ознакомится с возможностями налаживания прямых бизнес-контактов между компаниями медицинского профиля и сопутствующих видов деятельности.

В рамках форума «Здравоохранение Беларуси-2023» состоится свыше 30 научно-практических конференций, посвященных инновационным медицинским практикам и технологиям в различных областях здравоохранения. В том числе 24 мая запланировано проведение «Белорусско-индийского фармацевтического форума».

Форум «Здравоохранение Беларуси» – это главное событие страны в области медицины и здравоохранения, в котором ежегодно принимают участие мировые и белорусские лидеры медицинской и фармацевтической промышленности, ведущие учреждения здравоохранения, разработчики новых медицинских технологий, поставщики ИТ-решений для системы здравоохранения.

Организатор мероприятия - Министерство здравоохранения Республики Беларусь совместно с ЗАО «Техника и коммуникации».
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