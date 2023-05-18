Авиакомпания «Белавиа» 3 октября 2023 года выполнит первый регулярный рейс по маршруту Минск-Абу-Даби-Минск.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, полеты будут осуществляться по вторникам, а с 4 ноября – дважды в неделю, по вторникам и субботам. Вылет из Минска – в 00.50, прибытие в Международный аэропорт Абу-Даби (AUH) – в 8.10. Расписание для обратного рейса следующее: вылет из Абу-Даби – в 9.10. Прилет в столицу Беларуси – в 14.55. Время указано местное. Продолжительность полета составит 6 часов 20 минут.

Стоимость билетов начинается от 259 евро в одну сторону и 443 евро за полет туда-обратно (тариф LIGHT). Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании, в приложении Belavia, в офисах продаж и у агентов.

«Новый маршрут предоставит возможность нашим пассажирам путешествовать в один из наиболее динамично развивающихся городов мира. Абу-Даби является центром деловой активности, крупным транспортным узлом, соединяющим торговые пути Востока и Запада, и, конечно же, популярным туристическим направлением. Мы убеждены: прямой рейс в столицу Объединенных Арабских Эмиратов будет востребован как туристами, так и бизнесменами, а также станет популярным направлением у транзитных пассажиров.», – отметил генеральный директор авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец.

Международный аэропорт Абу-Даби расположен в 30 километрах от центра города. Добраться из аэропорта в центр Абу-Даби можно, воспользовавшись общественным транспортом, каршерингом или такси.

Абу-Даби станет третьим пунктом ОАЭ, куда авиакомпания «Белавиа» выполняет прямые регулярные рейсы. На данный момент белорусы могут добраться из Минска в Дубай и Шарджу.