ЭКОНОМИКА РБ

СНИЖЕНИЕ ВРП МИНСКА В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ ЗАМЕДЛИЛОСЬ ДО 3,9%

17:56 18.05.2023 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минска за январь-апрель 2023 года в текущих ценах составил 20,7 млрд рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в сопоставимых ценах ВРП Минска снизился на 3,9% к уровню января-апреля 2022 года.