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ЭКОНОМИКА РБ
МИНСВЯЗИ БЕЛАРУСИ ПРОВОДИТ КОНКУРС НА РАЗРАБОТКУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ «ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» НАСЕЛЕНИЯ
17:48 18.05.2023
Минсвязи объявлен открытый конкурс на закупку НИОКР «Разработка образовательной платформы для повышения «цифровой грамотности» населения», выполнение которой предусмотрено мероприятием 1 Государственной программы «Цифровое развитие Беларуси» на 2021-2025 годы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе министерства, в рамках этой работы предусматривается:
создание современной технологической основы для реализации совместно с заинтересованными проектов по обучению (повышению навыков) специалистов, ответственных за процессы цифрового развития в государственных органах и организациях, в области применения информационных технологий;
обеспечение доступности для граждан обучения по программам для получения новых востребованных на рынке труда цифровых компетенций;
адаптация населения к внедряемым в рамках цифрового развития технологическим новшествам.
Планируемые функциональные возможности образовательной платформы:
предоставление онлайн курсов, сегментированных по возрастной, профессиональной, тематической направленности (смарт-индустрия, «умные города», цифровое земледелие и другие);
доступ к современному, прогрессивному и интерактивному ИТ-контенту, представленному в виде подборки тематических изданий, публикаций, статей, новостей, обучающих материалов в виде инфографики, видео- и презентационных материалов, подготовленных с участием ведущих ИТ-экспертов;
обеспечение работы тестирующего комплекса, оценивающего прогресс в развитии «цифровых навыков» с учетом сложности выбираемых курсов;
агрегирование и представление статистической информации для оценки прогресса развития «цифровой грамотности».
Информация о проведении открытого конкурса размещена на электронной торговой площадке (номер процедуры государственной закупки № auc0001212118). Предложения принимаются 30 мая 2023 года включительно.
Минсвязи приглашает ИТ-компании к участию в конкурсе.
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