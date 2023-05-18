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ЭКОНОМИКА РБ


МИНСВЯЗИ БЕЛАРУСИ ПРОВОДИТ КОНКУРС НА РАЗРАБОТКУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ «ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» НАСЕЛЕНИЯ


17:48 18.05.2023

Минсвязи объявлен открытый конкурс на закупку НИОКР «Разработка образовательной платформы для повышения «цифровой грамотности» населения», выполнение которой предусмотрено мероприятием 1 Государственной программы «Цифровое развитие Беларуси» на 2021-2025 годы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе министерства, в рамках этой работы предусматривается:

создание современной технологической основы для реализации совместно с заинтересованными проектов по обучению (повышению навыков) специалистов, ответственных за процессы цифрового развития в государственных органах и организациях, в области применения информационных технологий;

обеспечение доступности для граждан обучения по программам для получения новых востребованных на рынке труда цифровых компетенций;

адаптация населения к внедряемым в рамках цифрового развития технологическим новшествам.

Планируемые функциональные возможности образовательной платформы:

предоставление онлайн курсов, сегментированных по возрастной, профессиональной, тематической направленности (смарт-индустрия, «умные города», цифровое земледелие и другие);

доступ к современному, прогрессивному и интерактивному ИТ-контенту, представленному в виде подборки тематических изданий, публикаций, статей, новостей, обучающих материалов в виде инфографики, видео- и презентационных материалов, подготовленных с участием ведущих ИТ-экспертов;

обеспечение работы тестирующего комплекса, оценивающего прогресс в развитии «цифровых навыков» с учетом сложности выбираемых курсов;

агрегирование и представление статистической информации для оценки прогресса развития «цифровой грамотности».

Информация о проведении открытого конкурса размещена на электронной торговой площадке (номер процедуры государственной закупки № auc0001212118). Предложения принимаются 30 мая 2023 года включительно.

Минсвязи приглашает ИТ-компании к участию в конкурсе.
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