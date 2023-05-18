Чистая прибыль резидентов СЭЗ в январе-марте 2023 года удвоилась к уровню 1 квартала 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, среднемесячная зарплата работников предприятий СЭЗ выросла на 17,4%, уплаченных резидентами налогов – на 36,2%. Существенно выросли объема производства продукции и выручка от ее реализации.

В первом квартале 2023 г. на долю резидентов свободных экономических зон пришлась пятая часть от общего объема экспорта товаров и привлеченных в страну прямых иностранных инвестиций на чистой основе, а также 17% производства промышленной продукции.

Экспорт товаров резидентов СЭЗ достиг $2 млрд, что обеспечило традиционное положительное сальдо внешней торговли товарами ($861,1 млн).

С целью организации новых высокоэффективных производств, ориентированных на рынок ЕАЭС, за январь-март зарегистрировано 9 новых резидентов с проектами в сфере логистики, пищевой промышленности, производства мебели, металлообработки, с суммарным объемом инвестиций в размере $69 млн и планами по созданию 600 новых рабочих мест.