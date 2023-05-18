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ЭКОНОМИКА РБ
МАРТ УСТАНОВИЛО ЗАНИЖЕНИЕ ЭКСПОРТНЫХ ЦЕН ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ
17:27 18.05.2023
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) установило занижение экспортных цен при реализации мясной продукции в Узбекистан.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, реализация обществом с ограниченной ответственностью «Александров» в марте 2023 года в Узбекистан мяса крупного рогатого скота (говядины) в количестве 16,8 тонны осуществлялась по ценам ниже предельных минимальных цен, установленных постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси № 26 от 23 февраля 2023 г.
Экономическим судом Минской области вынесено постановление по части второй статьи 13.2 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях о привлечении к административной ответственности юридического лица в виде штрафа в двукратном размере разницы между фактической выручкой, полученной от реализации мяса крупного рогатого скота по заниженной цене, и расчетной величиной выручки от реализации этих товаров, что составило более 18 тыс. рублей, также привлечено должностное лицо общества, на которое наложен штраф в размере 2 базовых величин.
Постановления суда вступили в законную силу.
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