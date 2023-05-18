ЭКОНОМИКА РБ

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ $176,7 МЛН

17:18 18.05.2023 За январь-март 2023 г. в реальный сектор экономики Гродненской области (кроме банков, НКФО, Банка развития, бюджетных организаций) иностранные инвесторы вложили $176,7 млн. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Гродненской области, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Кипра (38,7% от всех поступивших инвестиций), Российской Федерации (22,8%), Нидерландов (12,4%), Финляндии (8,1%), Польши (5,6%). Поступление прямых иностранных инвестиций составило $144,4 млн, или 81,7% от всех поступивших иностранных инвестиций. За январь-март 2023 г. организациями области направлено за рубеж инвестиций на сумму $23,4 млн. Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (87,7% от всех направленных инвестиций) и Литвы (12%). На долю прямых инвестиций приходилось 97,7% всех направленных инвестиций за рубеж.