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ЭКОНОМИКА РБ
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ $176,7 МЛН
17:18 18.05.2023
За январь-март 2023 г. в реальный сектор экономики Гродненской области (кроме банков, НКФО, Банка развития, бюджетных организаций) иностранные инвесторы вложили $176,7 млн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Гродненской области, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Кипра (38,7% от всех поступивших инвестиций), Российской Федерации (22,8%), Нидерландов (12,4%), Финляндии (8,1%), Польши (5,6%).
Поступление прямых иностранных инвестиций составило $144,4 млн, или 81,7% от всех поступивших иностранных инвестиций.
За январь-март 2023 г. организациями области направлено за рубеж инвестиций на сумму $23,4 млн.
Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (87,7% от всех направленных инвестиций) и Литвы (12%).
На долю прямых инвестиций приходилось 97,7% всех направленных инвестиций за рубеж.
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