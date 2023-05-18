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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ МТС РАСШИРИЛА ГЕОГРАФИЮ УСЛУГ СЕТИ 4G
16:55 18.05.2023
МТС продолжает расширять географию услуг сети 4G.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, диапазон 800 МГц появился в 21 населенном пункте Гродненской области.
Использование частоты 800 МГц сети 4G позволило охватить большие площади в сельской местности, включая небольшие агрогородки и деревни. Пользоваться высокоскоростным беспроводным интернетом и голосовой связью VoLTE теперь могут жители населенных пунктов:
Лидский район: аг. Белица, г. Березовка;
Островецкий район: аг. Ворона, д. Гудогай;
Кореличский район: аг. Большие Жуховичи, аг. Турец;
Сморгонский район: аг. Залесье;
Вороновский район: д. Козляны, аг. Конвелишки;
Берестовицкий район: д. Каменка, аг. Пограничный;
Волковысский район: гп. Россь, д. Новоселки;
Дятловский район: гп. Новоельня, гп. Козловщина;
Ивьевский район: аг. Лаздуны, гп. Юратишки;
Щучинский район: аг. Василишки;
Свислочский район: гп. Порозово;
Гродненский район: д. Рыбница;
Слонимский район: аг. Жировичи.
Проект по запуску и развитию LTE-800 в сельской местности реализуется совместно с инфраструктурным партнером beCloud. Со временем зона покрытия сети 4G сравняется с 3G.
Чтобы определить, поддерживают ли телефон и SIM-карта 4G, необходимо отправить USSD *464#. В ответном сообщении придет информация о состоянии устройства.
Для подключения смартфона к 4G-сети необходимо пройти следующий путь на iPhone: Настройки — Сотовая связь — Параметры данных — Голос и данные, а затем выставить параметр LTE. На Android-телефонах: Настройки — Мобильная сеть — Мобильная передача данных — Предпочтительный режим сети. Здесь в финале надо выбрать 4G/3G/2G.
После изменения настроек необходимо перезагрузить телефон, тогда автоматически будет установлено подключение к сети МТС 4G.
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