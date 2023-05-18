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ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ МТС РАСШИРИЛА ГЕОГРАФИЮ УСЛУГ СЕТИ 4G


16:55 18.05.2023

МТС продолжает расширять географию услуг сети 4G.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, диапазон 800 МГц появился в 21 населенном пункте Гродненской области.

Использование частоты 800 МГц сети 4G позволило охватить большие площади в сельской местности, включая небольшие агрогородки и деревни. Пользоваться высокоскоростным беспроводным интернетом и голосовой связью VoLTE теперь могут жители населенных пунктов:

Лидский район: аг. Белица, г. Березовка;

Островецкий район: аг. Ворона, д. Гудогай;

Кореличский район: аг. Большие Жуховичи, аг. Турец;

Сморгонский район: аг. Залесье;

Вороновский район: д. Козляны, аг. Конвелишки;

Берестовицкий район: д. Каменка, аг. Пограничный;

Волковысский район: гп. Россь, д. Новоселки;

Дятловский район: гп. Новоельня, гп. Козловщина;

Ивьевский район: аг. Лаздуны, гп. Юратишки;

Щучинский район: аг. Василишки;

Свислочский район: гп. Порозово;

Гродненский район: д. Рыбница;

Слонимский район: аг. Жировичи.

Проект по запуску и развитию LTE-800 в сельской местности реализуется совместно с инфраструктурным партнером beCloud. Со временем зона покрытия сети 4G сравняется с 3G.

Чтобы определить, поддерживают ли телефон и SIM-карта 4G, необходимо отправить USSD *464#. В ответном сообщении придет информация о состоянии устройства.

Для подключения смартфона к 4G-сети необходимо пройти следующий путь на iPhone: Настройки — Сотовая связь — Параметры данных — Голос и данные, а затем выставить параметр LTE. На Android-телефонах: Настройки — Мобильная сеть — Мобильная передача данных — Предпочтительный режим сети. Здесь в финале надо выбрать 4G/3G/2G.

После изменения настроек необходимо перезагрузить телефон, тогда автоматически будет установлено подключение к сети МТС 4G.
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