В консолидированный бюджет Минской области за январь-апрель 2023 года поступило 2216,7 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 646,7 млн рублей, в местные бюджеты – 1570,0 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, к уровню прошлого года поступления увеличились на 140,8 млн рублей.

На 84,0% бюджет сформирован за счет шести основных источников: подоходного налога – 577,9 млн рублей, или 26,1% в доходах консолидированного бюджета, налога на прибыль – 427,0 млн рублей (19,3%), налога на добавленную стоимость – 294,4 млн рублей (13,3%), экологического налога (включая налог за добычу) – 236,9 млн рублей (10,7%), дивидендов по акциям и доходов от других форм участия в капитале 231,8 млн рублей (10,4%) акцизов – 95,0 млн рублей (4,3%).