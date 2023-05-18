Индекс цен производителей промышленной продукции Гродненской области в апреле 2023 г. по сравнению с мартом 2023 г. составил 99,9%, с декабрем 2022 г. – 100,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 99,95% и 101,3% соответственно, промежуточные товары – 99,9% и 101,8%, потребительские товары – 100,3% и 98,5%соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в апреле 2023 г. по сравнению с мартом 2023 г. составил 100,8%, с декабрем 2022 г. – 98,3%, в том числе в растениеводстве – 110,7% и 113,7% соответственно, животноводстве – 97,9% и 94%.