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ЭКОНОМИКА РБ


ЭКСПОЗИЦИЯ БЕЛОРУССКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДСТАВЛЕНА НА ВЫСТАВКАХ В БАКУ


15:53 18.05.2023

Экспозиция белорусских производителей Made in Belarus представлена на 28-й Азербайджанской международной выставке «Пищевая промышленность» (InterFood Azerbaijan) и 16-й Азербайджанской международной выставке «Сельское хозяйство» CaspianAgro Azerbaijan, которые проходят с 17 по 19 мая 2023 г. в Баку.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в выставочном предприятии «Белинтерэкспо», белорусский павильон отличается разнообразием демонстрируемой продукции. В сегменте мясной промышленности от ГО «Управляющая компания холдинга «Концерн Брестмясомолпром» представлены мясо говядины, колбасные изделия, полуфабрикаты, мясные консервы. Свои новинки демонстрирует ОАО «Брестский мясокомбинат». Компания презентует мясной продукт NAMAZKA с уникальной структурой.

В молочном сегменте представлено разнообразие продукции, включая цельномолочные продукты, глазированные сырки, молочные коктейли и различные виды сыров. Компании, такие как КПУП «Мозырские молочные продукты», ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат», ОАО «Лунинецкий молочный завод», ОАО «Бабушкина крынка – управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка», ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод», ГП «Молочный гостинец» и СОАО «Беловежские сыры», представляют широкий ассортимент молочных продуктов.

Среди новинок, представленных на выставке, можно отметить сыр «Пармезан» от компании «Молочный гостинец», сыры с длительным сроком созревания от СОАО «Беловежские сыры», а также сухую смесь для диетического профилактического питания взрослых Nova Vita от ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод».

На выставке представлен сегмент кондитерских изделий, в частности фабрика «Красный пищевик» предлагает посетителям мармеладные изделия, конфеты, зефир и драже, которые радуют гостей выставки своими вкусовыми качествами.

На выставке Caspian Agro демонстрируются передовые технологии в области животноводства, птицеводства, растениеводства, ветеринарии, средств защиты растений и удобрений. На стенде белорусских производителей представлено ООО «НТП-Синтез», которое акцентирует внимание на комплексных удобрениях, предназначенных для различных культур и их групп, с уникальными микроэлементами, оптимальным содержанием макроэлементов и активными органическими веществами. ОАО «Гомсельмаш» приглашает посетителей выставки ознакомиться с последними научно-исследовательскими разработками и технологическими решениями, которые успешно внедряются в процесс производства сельскохозяйственной техники.

В этом году в выставках принимают участие 479 компаний из 31 страны. Беларусь является традиционным участником данных мероприятий в Баку.

Организатором белорусской экспозиции выступает выставочное предприятие «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты. Экспозиция организована при поддержке и активном участии посольства Беларуси в Азербайджане.
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