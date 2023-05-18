ОАО «Минский автомобильный завод» за первый квартал 2023 года произвело наибольшее количество пассажирской техники, чем за текущие периоды прошлых лет. Об этом заявил заместитель коммерческого директора по реализации пассажирской техники – начальник УППТ Владимир Дормаш.

«В цифрах это — 382 единицы техники. Предыдущий высокий показатель был поставлен в 2008-м — тогда МАЗ выпустил с конвейерной линии 354 единицы. Мы видим повышение спроса к нашему пассажирскому транспорту. И если в прошлом году на МАЗе произвели 1250 единиц транспорта, план на 2023-й — 1800 автобусов, троллейбусов и электробусов, включая машинокомплекты. Важно отметить, что на склад предприятие не работает, вся продукция изготавливается под заказ», - сказал Владимир Дормаш, которого цитирует пресс-служба предприятия.