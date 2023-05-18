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ЭКОНОМИКА РБ
МАЗ СУЩЕСТВЕННО НАРАСТИЛ ПРОИЗВОДСТВО ПАССАЖИРСКОЙ ТЕХНИКИ
15:28 18.05.2023
ОАО «Минский автомобильный завод» за первый квартал 2023 года произвело наибольшее количество пассажирской техники, чем за текущие периоды прошлых лет. Об этом заявил заместитель коммерческого директора по реализации пассажирской техники – начальник УППТ Владимир Дормаш.
«В цифрах это — 382 единицы техники. Предыдущий высокий показатель был поставлен в 2008-м — тогда МАЗ выпустил с конвейерной линии 354 единицы. Мы видим повышение спроса к нашему пассажирскому транспорту. И если в прошлом году на МАЗе произвели 1250 единиц транспорта, план на 2023-й — 1800 автобусов, троллейбусов и электробусов, включая машинокомплекты. Важно отметить, что на склад предприятие не работает, вся продукция изготавливается под заказ», - сказал Владимир Дормаш, которого цитирует пресс-служба предприятия.
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