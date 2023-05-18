В Гродненской области цены на продовольственные товары в апреле 2023 г. по сравнению с мартом 2023 г. выросли на 0,3%, с декабрем 2022 г. – на 3,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за апрель 2023 года цены на продовольствие повысились по сравнению с апрелем 2022 года на 7,3%. В январе-апреле 2023 года цены к соответствующему периоду прошлого года выросли на 11,4%.

Непродовольственные товары в апреле 2023 г. стали дороже по сравнению с мартом на 0,1%, с декабрем 2022 г. – на 1,7%. За апрель 2023 года к уровню апреля 2022 года цены на непродовольственные товары увеличились на 3,2%. В январе-апреле текущего года к аналогичному уровню 2022 года цены выросли на 7,8%.

Цены на услуги в апреле 2023 г. по сравнению с мартом увеличились на 0,2%, с начала года – на 4,5%. В апреле 2023 года стоимость услуг выросла по сравнению с апрелем 2022 года на 6.6%. За январь-апрель текущего года цены на услуги увеличились на 7,2% к уровню января-апреля 2022 года.