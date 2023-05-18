Объем производства продукции организаций системы Министерства промышленности Беларуси за январь-апрель текущего года ожидается на сумму 9,5 млрд рублей, или более 110% в сопоставимых ценах к аналогичному периоду прошлого года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, за четыре месяца ожидается перевыполнение от запланированных объемов производства в натуральном выражении по следующим товарным группам: комбайнам; карьерным самосвалам; микроволновым печам; телевизорам; стиральным машинам; лифтам; грузовым и легковым автомобилям; прокату черных металлов.

Положительная динамика сохраняется в торговле на внешних рынках. Так, объем экспорта товаров организаций Минпрома за январь-апрель ожидается в размере 2,2 млрд долларов – темп роста 125%.

В текущем году растет экспорт в страны СНГ (в 1,6 раза), в том числе в Российскую Федерацию (в 1,7 раза), в Казахстан (в 1,9 раза), в Узбекистан (в 2 раза), в Азербайджан (в 1,5раза), в Кыргызстан (в 3,8 раза), в Таджикистан (в 1,2 раза).

Наблюдается рост поставок в страны Азии (в 1,6 раза).

Отмечается увеличение объемов экспорта в такие страны как Турция, Пакистан, Объединенные Арабские Эмираты, Иордания, Тунис, Индия.

Ожидаемая номинальная среднемесячная заработная плата по предприятиям системы Минпрома за январь-апрель текущего года составит 1935 рублей – темп роста к соответствующему периоду предыдущего года более 120%.