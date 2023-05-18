День электротранспорта пройдет в Минске 9 июня 2023 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, на площадке у Национальной библиотеки Беларуси будет представлен легковой и грузовой электротранспорт, последние образцы отечественных электробусов, элементы компонентной базы для электромобилей.

Посетители смогут увидеть популярные модели электрокаров, а также новинки авторынка, получить актуальную информацию по вопросам эксплуатации и техобслуживания электромобилей, узнать о развитии электрозарядных станций.

Мероприятие соберет широкий круг участников: промышленные предприятия, научные организации, компании-импортеры электромобилей. В их числе - BKM Holding, МАЗ, ПО «Белоруснефть», Национальная академия наук Беларуси, СЗАО «БЕЛДЖИ», ООО «МотоВелоЗавод», ООО «РЭНЕРА», ГПО «Белэнерго», компании «Green cars», «Electro-car», «MultiMotors», «E-power», «Autocom», ассоциация перевозчиков и диспетчеров такси, каршеринговые компании и другие.

Выставка проводится ежегодно с целью продвижения информации о преимуществах электромобилей как экологичного, экономичного, комфортного вида транспорта.

Организатором мероприятия выступает Министерство энергетики совместно с ПО «Белоруснефть» при поддержке Мингорисполкома.