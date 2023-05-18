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ЭКОНОМИКА РБ
ДЕНЬ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ 9 ИЮНЯ
13:07 18.05.2023
День электротранспорта пройдет в Минске 9 июня 2023 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, на площадке у Национальной библиотеки Беларуси будет представлен легковой и грузовой электротранспорт, последние образцы отечественных электробусов, элементы компонентной базы для электромобилей.
Посетители смогут увидеть популярные модели электрокаров, а также новинки авторынка, получить актуальную информацию по вопросам эксплуатации и техобслуживания электромобилей, узнать о развитии электрозарядных станций.
Мероприятие соберет широкий круг участников: промышленные предприятия, научные организации, компании-импортеры электромобилей. В их числе - BKM Holding, МАЗ, ПО «Белоруснефть», Национальная академия наук Беларуси, СЗАО «БЕЛДЖИ», ООО «МотоВелоЗавод», ООО «РЭНЕРА», ГПО «Белэнерго», компании «Green cars», «Electro-car», «MultiMotors», «E-power», «Autocom», ассоциация перевозчиков и диспетчеров такси, каршеринговые компании и другие.
Выставка проводится ежегодно с целью продвижения информации о преимуществах электромобилей как экологичного, экономичного, комфортного вида транспорта.
Организатором мероприятия выступает Министерство энергетики совместно с ПО «Белоруснефть» при поддержке Мингорисполкома.
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