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ЭКОНОМИКА РБ
УСЛУГА ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ ФАКТИЧЕСКОГО ВЫВОЗА ЭКСПОРТНЫХ ТОВАРОВ ОКАЗЫВАЕТСЯ ТОЛЬКО НА НОВОЙ ВЕРСИИ ЕПЭУ
13:02 18.05.2023
Электронная услуга 3.22.02 «Представление сведений о подтверждении фактического вывоза экспортных товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза для заинтересованных лиц» оказывается только на новой версии ЕПЭУ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦЭУ, услуга доступна для декларантов таможенной процедуры, лиц, указанных в качестве отправителя товаров в транспортных (перевозочных) документах, в соответствии с которыми начата (начинается) перевозка товаров (резиденты Беларуси).
Электронная услуга доступна по публичному договору либо в рамках заключенного договора на оказание услуг ОАИС.
С более подробной информацией об оказании услуги можно ознакомиться здесь.
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