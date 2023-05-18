Электронная услуга 3.22.02 «Представление сведений о подтверждении фактического вывоза экспортных товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза для заинтересованных лиц» оказывается только на новой версии ЕПЭУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦЭУ, услуга доступна для декларантов таможенной процедуры, лиц, указанных в качестве отправителя товаров в транспортных (перевозочных) документах, в соответствии с которыми начата (начинается) перевозка товаров (резиденты Беларуси).

Электронная услуга доступна по публичному договору либо в рамках заключенного договора на оказание услуг ОАИС.

С более подробной информацией об оказании услуги можно ознакомиться здесь.