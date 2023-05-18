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ЭКОНОМИКА РБ
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ $100,7 МЛН
12:24 18.05.2023
За январь-март 2023 г. в реальный сектор экономики Гомельской области иностранные инвесторы вложили $100,7 млн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Российской Федерации (57,2% от всех поступивших инвестиций), Кипра (14,3%) и Объединенных Арабских Эмиратов (11,4%).
Поступление прямых иностранных инвестиций составило $100,3 млн, или 99,6% от всех поступивших иностранных инвестиций.
За январь-март 2023 г. организациями области направлено за рубеж инвестиций на $60 млн.
Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (91% от всех направленных инвестиций) и Аргентины (5,8%).
На долю прямых инвестиций приходилось 89,8% всех направленных инвестиций за рубеж.
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