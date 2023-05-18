Компания А1 запускает услуги «Роуминг 3 ГБ» и «Роуминг 3 ГБ (для бизнеса)».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, клиентам-физическим лицам, обслуживающимся на актуальных тарифных планах А1 (кроме неголосовых тарифных планов и тарифов с предоплатой), а также юридическим лицам стали доступны роуминг-пакеты объемом 3 ГБ.

Новые роуминг-пакеты дают еще большую гибкость в выборе нужного объема интернет-трафика, позволяя абонентам А1 оставаться на связи онлайн в более чем 100 странах мира. «Роуминг 3 ГБ» и «Роуминг 3 ГБ (для бизнеса)» доступны по фиксированной цене 96 руб. Стоимость 1 МБ трафика, потребленного сверх включенного в соответствующий пакет, составит 10 копеек с шагом тарификации 1 КБ.

Подключить роуминг-пакеты можно в приложении «Мой A1», через личный кабинет или с помощью USSD-запроса *141*3*2*3# вызов. При необходимости пакеты «Роуминг 3 ГБ» и «Роуминг 3 ГБ (для бизнеса)» могут быть подключены одновременно с другими роуминг-пакетами для потребления данных, которые доступны абонентам A1. При этом клиентам по-прежнему доступны для подключения иные доступные пакеты.